L'Assemblea dell’AATO 3 dà il via libera al Piano d’ambito provvisorio, segnando un passo decisivo verso la gestione unica del servizio idrico integrato. Con un percorso chiaro e condiviso, si punta a unificare le sette gestioni industriali e le quattro in economia, assicurando efficienza, sostenibilità e trasparenza. Entro fine anno, questa importante riforma cambierà radicalmente il modo in cui garantiamo l’acqua ai cittadini, promuovendo un futuro più equo e responsabile.

Via libera dell’Assemblea dell’Aato 3 al Piano d’ambito provvisorio che apre la strada alla gestione unica del servizio idrico integrato, obiettivo che – nella tempistica definita – sarà raggiunto entro la fine dell’anno. Gli assi portanti sono fondamentalmente due: dalle attuali sette gestioni industriali (Astea, Acquambiente, Apm, Atac, Assm, Assem e Valle Varanensi) e quattro in economia (i comuni di Bolognola, Poggio San Vicino, Sefro e Ussita), si passerà ad un gestore unico, e un corposo piano di investimenti che, nell’arco di 25 anni, si attesta sui 974 milioni di euro. Ciò che si lega con i previsti incrementi delle tariffe, necessari per finanziarli, aspetto su cui nei giorni scorsi avevano lanciato l’allarme Cgil, Cisl e Uil. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gestione dell’acqua. Tariffe e investimenti, via al Piano d’ambito

