Malori sospetti al 118 Tacconi a settembre davanti al giudice | Passo verso la verità

Un’ombra di mistero si staglia sulla centrale del 118 di Bologna: Claudio Tacconi, ex coordinatore infermieristico, rischia ora il banco degli imputati per aver somministrato psicofarmaci ai colleghi. Fissata per l’8 settembre l’udienza preliminare davanti al giudice Andrea Romito, il caso si avvicina a una svolta decisiva nella ricerca della verità. La vicenda, tra sospetti e accuse, tiene col fiato sospeso l’intera comunità.

Fissata l’udienza preliminare per Claudio Tacconi, ex coordinatore infermieristico della centrale del 118 dell’Ausl di Bologna accusato di aver avvelenato i colleghi somministrando psicofarmaci attraverso le bevande. L’udienza preliminare si svolgerà l’8 settembre davanti al giudice Andrea Romito. A gennaio la Procura, con la pm Francesca Rago, aveva chiuso l’indagine sul caso degli avvelenamenti sospetti agli operatori della centrale Emilia Est del 118 al Maggiore. Ora, Tacconi, assistito dall’avvocato Gabriele Bordoni, dovrà rispondere di stalking aggravato dall’abuso di relazione (perché con quelle persone lavorava insieme), lesioni aggravate per abuso di prestazione d’opera (per il suo ruolo infermieristico) e per l’uso del mezzo (perché sono state procurate attraverso mezzo insidioso in quanto non riconoscibile nella somministrazione della sostanza). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Malori sospetti al 118. Tacconi a settembre davanti al giudice: "Passo verso la verità"

