La Versilia non è pronta Ma felice di essere smentito

La Versilia, terra di tradizioni e di grande passione, si appresta a riaccogliere un evento che ha scritto la storia culturale della regione. Sebbene le sfide organizzative sembrino insormontabili e il futuro del Festival sembri incerto, l’entusiasmo e la volontà di rivivere quei momenti magici sono più forti che mai. La speranza è che, nonostante tutto, la magia possa tornare a brillare sulle rive del nostro mare, perché la storia non si ferma.

"I problemi organizzativi e logistici mi sembrano insormontabili. In più il nostro territorio ha sempre dimostrato che difficilmente può vincere battaglie come queste". Non è fiducioso Mario Bernardini che il Festival possa approdare o, meglio, tornare a Viareggio. Perché fu proprio suo padre, il grande Sergio, insieme ad Aldo Valleroni de La Nazione e allo scrittore Giancarlo Fusco, a ideare e realizzare negli anni 1948 e '49 il Festival della Canzone italiana alla Capannina del Marco Polo. "Dopo due edizioni tutto tramontò per problemi di finanziamento e la manifestazione approdò a Sanremo. Io stesso – racconta Mario - dal 2002 al 2004 portai a Viareggio l'ultima grande diretta di Rai1 con 'Baciami Versilia' ma le amministrazioni comunali della zona non diedero continuità all'esperienza, lacerate dalle divisioni".