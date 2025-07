Al Croci protesta di genitori e docenti | Non vogliamo finire accorpati

Al croci protesta di genitori e docenti, si leva forte il grido di chi non vuole perdere l'identità della propria scuola. Con passione e determinazione, insegnanti, genitori e studenti si sono riuniti davanti al municipio per difendere un patrimonio di crescita e valori condivisi. La loro voce è un chiaro messaggio di resistenza contro ogni tentativo di accorpamento che rischia di compromettere il futuro di un’istituzione amata e radicata nel territorio.

"Siamo qui a esprimere il nostro dissenso. Non accettiamo la proposta di accorpamento. Abbiamo la nostra identità e vogliamo salvare l’istituto Croci. Una scuola che è cresciuta negli anni e vuole continuare a essere quello che abbiamo costruito". Luciana Di Rienzo è una delle storiche docenti che ieri ha manifestato davanti al municipio, assieme a colleghi, genitori, bambini e Rsu. Con gli striscioni e intonando slogan come "Al dimensionamento noi diciamo no, all’istituto Croci fedele io sarò". "Sono qui da vent’anni. Una fusione è controproducente per tutti. La nostra proposta è rivedere i carichi cercando di armonizzare i comprensivi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Al Croci protesta di genitori e docenti: "Non vogliamo finire accorpati"

