Per adattarsi al gran caldo serve anche scommettere di più sul pil

sta accelerando a ritmo senza precedenti, mettendo a dura prova gli ecosistemi e le economie di tutto il mondo. Per affrontare questa sfida, non basta solo sperare in improbabili cambiamenti casuali: è il momento di agire con decisione, investendo sul futuro e scommettendo di più sulla crescita sostenibile. Solo così potremo garantire un domani migliore e più resiliente per le prossime generazioni.

Fa caldo, non c'è dubbio. E l'anno in corso sembra la ripetizione dell'anno scorso, con punte di temperatura fuori dalla norma e valori mediamente molto alti. Inevitabilmente, la discussione si concentra sulle cause e su cosa occorra fare. E qui arrivano altre brutte notizie. La maggior parte degli studiosi del clima condivide la spiegazione data dall'Ipcc, l'organismo dell'Onu che studia il cambiamento climatico. Il surriscaldamento del pianeta sarebbe dovuto all'aumento della concentrazione di gas climalteranti – a cominciare dalla Co2 – nell'atmosfera, con conseguente amplificazione dell'effetto serra.