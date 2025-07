Caporalato servono più azioni di tutela

Da tempo, il fenomeno del caporalato e dello sfruttamento del lavoro rappresenta una piaga che intacca il tessuto sociale della nostra provincia. I recenti controlli dell’Ispettorato territoriale di Reggio evidenziano un livello allarmante di irregolarità : oltre la metà delle aziende ispezionate sono risultate non conformi, con conseguente sospensione per alcune. È ora di agire con determinazione, adottando oltre 249 azioni di tutela per combattere questa grave emergenza.

I risultati dei controlli svolti dall’Ispettorato territoriale del lavoro di Reggio in tema di caporalato e sfruttamento del lavoro nella nostra provincia appaiono "estremamente allarmanti" alla Cgil: oltre il 50% delle aziende ispezionate (9 aziende su 17) sono risultate irregolari e per 4 di queste è scattata la sospensione dell’attività . "Sono dati che ci preoccupano, ma purtroppo non ci stupiscono – dice il sindacato –. Da tempo intercettiamo lavoratori, nella filiera agroalimentare ma non solo, che si trovano in situazioni di sfruttamento estremamente marcato, persone costrette a lavorare moltissime ore senza copertura contrattuale, ospitate in alloggi fatiscenti ed in condizioni estremamente insalubri – dichiara Luca Chierici (segreteria Cgil) –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Caporalato, servono più azioni di tutela"

