Estate di Villa Cozza Laboratori e spettacoli fino al 27 settembre

Siamo felici di riproporre questo progetto, un’opportunità unica per vivere l’estate in compagnia, immersi nella bellezza di Villa Cozza. Tra musica, laboratori e spettacoli, l’Ircr trasforma il parco secolare in un vibrante palcoscenico di cultura e divertimento, regalando a tutti momenti indimenticabili sotto il cielo estivo. Non perdere l’occasione di partecipare a questa festa all’aperto, dove ogni evento è pensato per avvicinare comunità e natura in un’atmosfera spensierata e coinvolgente.

Torna anche quest’anno Estate al parco di Villa Cozza con musica, laboratori, spettacoli e festa. Il programma di iniziative promosso dall’ Ircr fino al 27 settembre offrirà alla cittadinanza occasioni di incontro, cultura e intrattenimento. A fare da cornice agli eventi, tutti a ingresso libero, sarà il parco secolare, luogo del cuore di tanti maceratesi e oasi che offre riparo dalla calura estiva. "Siamo felici di riproporre questo progetto, che è diventato un appuntamento atteso e sentito dalla comunità maceratese – ha detto il presidente di Ircr Amedeo Gravina –. Il parco di Villa Cozza è un luogo prezioso per la città e vogliamo che continui a essere uno spazio vivo, aperto e accogliente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Estate di Villa Cozza. Laboratori e spettacoli fino al 27 settembre

In questa notizia si parla di: estate - villa - cozza - laboratori

Codogno, il Parco di Villa Polenghi pronto per fine estate: come sarà l’oasi verde - Codogno (Lodi) - Il parco di Villa Polenghi si prepara a riaprirsi al pubblico, promettendo un'oasi verde rinnovata di 9mila metri quadrati.

Al via l’estate al parco di Villa Cozza con musica, laboratori, spettacoli e festa finale. A fare da cornice agli eventi - tutti a ingresso libero - sarà, come sempre, il Parco secolare di Villa Cozza, “luogo del cuore” di tanti maceratesi e oasi verde che offre riparo dall Vai su Facebook

Estate di Villa Cozza. Laboratori e spettacoli fino al 27 settembre; Iniziative per tutta l’estate al Parco di Villa Cozza a Macerata; Crac Banca Marche: cadono le accuse.

Estate di Villa Cozza. Laboratori e spettacoli fino al 27 settembre - Torna anche quest’anno Estate al parco di Villa Cozza con musica, laboratori, spettacoli e festa. Segnala msn.com