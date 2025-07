Stasera la festa di Radio Bruno Annunciati i nomi di nuovi big della musica

Stasera, in piazza Saffi, la magia della musica si infiamma con il cast stellare del Radio Bruno Estate! Dopo aver già annunciato grandi nomi come Tiromancino e Willie Peyote, si aggiungono altri protagonisti: Finley, Nina Zilli, Petit, Luk3 e Fuckyourclique. Questi talenti si uniscono a un cast già eccezionale, creando una serata indimenticabile per tutti gli amanti della buona musica. E tu, sei pronto a vivere questa celebrazione musicale?

Altri big del mondo della musica si aggiungono al cast del concertone Yoga Radio Bruno Estate che andrà in scena stasera in piazza Saffi. Si tratta dei Finley, Nina Zilli, Petit, Luk3 e Fuckyourclique che vanno a sommarsi ad Alex Wyse, Arianna, Boomdabash, Fabio Rovazzi, Gabry Ponte, Il Pagante, Orietta Berti, Settembre, The Kolors, Tiromancino e Willie Peyote. I Finley tornano insieme a Nina Zilli con la quale hanno realizzato il nuovo singolo ‘Quello sbagliato’. Tra i protagonisti di Amici 24, il giovanissimo cantautore Luk3 presenta ‘Bianca-Prada’ mentre ‘Cabaret’ è la sorprendente hit che vede insieme Orietta Berti, Fabio Rovazzi e il collettivo Fuckyourclique. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Stasera la festa di Radio Bruno. Annunciati i nomi di nuovi big della musica

