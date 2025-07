Il bilancio dell’Irst Risanamento triennale Già previsto un extra da 2,5 milioni di euro

Dopo mesi di tensioni e cambi ai vertici, l'IRST di Meldola presenta il bilancio consuntivo 2024, concluso in pareggio con un avanzo di 58.513 euro. Una notizia che apre nuove prospettive per la ricerca indipendente, sostenuta con decisione dal consiglio di amministrazione. Questo risultato, arrivato in un contesto di crisi e tensioni, dimostra come l'impegno e la trasparenza possano tracciare una strada verso il futuro, valorizzando la missione istituzionale e la fiducia dei cittadini.

Dopo mesi di tensioni e cambi al vertice, l’ Irst di Meldola presenta il bilancio consuntivo 2024, che si chiude formalmente in pareggio, anzi con un avanzo di 58.513 euro. Una cifra che il consiglio di amministrazione ha deciso di accantonare per sostenere la ricerca indipendente. La pubblicazione del documento segue di pochi mesi la crisi innescata dalle segnalazioni emerse sulle pagine del Carlino, che avevano messo in luce le difficoltà economiche dell’Istituto. Alla base, c’era la mancata copertura da parte dell’Ausl Romagna di una parte delle prestazioni erogate dall’ospedale oncologico a pazienti residenti in Romagna ma non comprese nell’accordo di fornitura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il bilancio dell’Irst. Risanamento triennale. Già previsto un extra da 2,5 milioni di euro

Il bilancio dell’Irst. Risanamento triennale. Già previsto un extra da 2,5 milioni di euro.

Il bilancio dell’Irst. Risanamento triennale. Già previsto un extra da 2,5 milioni di euro - Il documento 2024 conferma spese per i pazienti superiori (di 1,2 milioni) all’accordo con l’Ausl, che però ha poi ha stanziato 2,3 milioni in più. Segnala msn.com

