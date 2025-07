Corriere dello Sport | Il Napoli insiste un tris più Lang

Con l’inizio del ritiro estivo in vista, il Napoli si prepara a sorprendere i tifosi con un mercato ancora in fermento. Quindici giorni ci separano dall’esordio a Dimaro, e le trattative più calde sono ormai in fase di definizione. Secondo il Corriere dello Sport, il club azzurro insiste per rafforzarsi ulteriormente, puntando su un tris di acquisti che potrebbe rivoluzionare la rosa. La prossima stagione promette già grandi emozioni...

Quindici giorni. Tanto manca all'inizio della nuova stagione del Napoli, che tornerà in campo il 17 luglio a Dimaro, in Val di Sole, per il primo ritiro estivo dell'era Antonio Conte. La rosa azzurra potrebbe già presentare, in quella data, una fisionomia vicina a quella definitiva, nonostante le tante trattative ancora in corso. Come scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, si profila un'estate intensa tra mercato e rifiniture, ma alcune certezze iniziano già a delinearsi. La prima riguarda Noa Lang, 26 anni, esterno offensivo olandese destinato ad essere il primo rinforzo per la fascia sinistra.

