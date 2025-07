Il calcio ai tempi della sabbia

Riva andava a Grado per le sabbiature, ora d'estate si gioca e i giocatori non hanno la personalità di categoria per fermare la giostra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il calcio ai tempi della sabbia

Calcio, Promozione: la Virtus Bisceglie si salva con un gol in rovesciata del portiere all’ultimo minuto dei tempi supplementari Santeramo retrocesso - In un epico spareggio playout di Promozione pugliese, la Virtus Bisceglie ha compiuto un miracolo nel finale: con un gol in rovesciata del portiere all’ultimo minuto dei tempi supplementari, ha ribaltato la situazione e si è salvata, mentre il Santeramo è retrocesso.

Calcio: in riva al Lago arriva la prima Como Cup - Lo stadio Sinigaglia di Como è pronto ad accendere i suoi riflettori per un appuntamento di calcio estivo dal profumo di calcio internazionale. msn.com scrive