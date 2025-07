Sicurezza sul lavoro | Regione e sindacati contro certificati fuffa

La sicurezza sul lavoro è una priorità imprescindibile, e oggi Regione Lombardia si impegna a rafforzare la qualità della formazione attraverso un nuovo Protocollo d’intesa. L’obiettivo è garantire percorsi più efficaci, tracciabili e liberi da certificati fuffa, per proteggere davvero chi lavora e prevenire gli infortuni. Un passo decisivo verso ambienti di lavoro più sicuri e responsabili, confermando l’impegno delle istituzioni e dei sindacati nel tutelare la salute di tutti.

"La formazione riveste un ruolo fondamentale per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Ecco perché deve essere sviluppata con maggiore qualità ed efficacia e deve essere possibile verificarne la tracciabilità". Questo l’obiettivo del Protocollo d’intesa siglato ieri a Palazzo Lombardia dal presidente della Regione, Attilio Fontana, e dall’assessore a Istruzione e Lavoro, Simona Tironi, insieme ai sindacati e alle associazioni datoriali. Con una legge regionale saranno istituiti sia un elenco degli enti che svolgono corsi di formazione in Lombardia sui temi della salute e della sicurezza sul lavoro sia un archivio della formazione svolta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sicurezza sul lavoro:. Regione e sindacati contro “certificati fuffa“

