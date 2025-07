Strage ultimo atto in Cassazione Ergastolo definitivo per Bellini | Lui esecutore Gelli mandante

Dopo un lungo iter giudiziario, la sentenza definitiva sulla tragica strage di Bologna si è conclusa: Paolo Bellini, noto come la Primula Nera reggiana, condannato all’ergastolo come esecutore materiale, vede confermato il suo destino di carcere a vita. La Cassazione ha respinto ogni tentativo di ricorso, sancendo la fine di un procedimento che ha attraversato 18 motivi di contestazione. La giustizia, finalmente, ha fatto il suo corso.

A nulla sono valsi i 18 motivi del ricorso presentati dai difensori: ieri mattina, poco dopo le 14, è diventata definitiva la condanna all’ergastolo per Paolo Bellini, la Primula Nera reggiana ed ex esponente di Avanguardia Nazionale, accusato di concorso nella strage di Bologna avvenuta il 2 agosto del 1980 e che causò la morte di 85 persone, mentre oltre 200 rimasero ferite. Lo hanno deciso i giudici della sesta sezione della Cassazione. Dopo 45 anni, viene posto l’ultimo tassello su una pagina della storia italiana che ha sconvolto la città e l’Italia e che ha sempre avuto moltissimi punti oscuri, tra depistaggi e piste finite in un nulla di fatto: una confusione generale che i primi inquirenti definirono tale da "rendere indecifrabile il quadro istruttorio". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Strage, ultimo atto in Cassazione. Ergastolo definitivo per Bellini: "Lui esecutore, Gelli mandante"

In questa notizia si parla di: strage - cassazione - ergastolo - bellini

Cassazione respinge richiesta di revisione della strage di Erba, perché il caso di Rosa e Olindo non si riapre - La Cassazione ha rigettato la richiesta di revisione del caso della strage di Erba, confermando la colpevolezza di Rosa e Olindo.

La Cassazione ha confermato l’ergastolo per Paolo Bellini in quanto esecutore materiale in concorso della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980, in cui morirono 85 persone e oltre 200 rimasero ferite. Vai su X

CONFERMATO ERGASTOLO PER PAOLO BELLINI. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna all’ergastolo per Paolo Bellini, colpevole di concorso nell’orribile strage neofascista del 2 agosto alla stazione di Bologna. Una pagina di verità che ribadi Vai su Facebook

Strage di Bologna, la Cassazione conferma l'ergastolo per Paolo Bellini, esponente di Avanguardia Nazionale; Strage di Bologna, Cassazione: confermato ergastolo per Bellini; Strage di Bologna, la Cassazione conferma l'ergastolo per Bellini.

Strage di Bologna, 45 anni dopo. Ergastolo a Bellini: è l’atto finale - Paolo Bolognesi, presidente dei parenti delle vittime: "Confermato il ruolo della P2, è una pronuncia storica". Scrive quotidiano.net

Strage di Bologna, la Cassazione conferma l’ergastolo per Paolo Bellini. Il Pg: “Realizzato il diritto alla verità” - La Cassazione conferma la sentenza per l'ex terrorista di Avanguardia Nazionale per l'attentato del 2 agosto 1980 ... Secondo ilfattoquotidiano.it