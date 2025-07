Morto nel cantiere | Sentiva molto caldo è caduto all’improvviso

Tragedia nel cantiere di San Lazzaro: un imprenditore edile di 48 anni, Ait El Hajjam Brahim, ha perso la vita improvvisamente mentre lavorava sotto il sole cocente. Sentendo molto caldo, l’uomo si è accasciato sul posto, lasciando sgomenti colleghi e familiari. È stato aperto un fascicolo per chiarire le cause di questa tragica perdita. La comunità si stringe intorno ai suoi cari in questo momento di dolore.

È stato aperto un fascicolo sulla morte del 48enne marocchino, Ait El Hajjam Brahim. L’uomo, imprenditore edile titolare della ditta ‘Veneto Pavimenti Sas’ del Trevigiano, ha perso la vita, accusando un malore fatale, verso le 12 di lunedì mentre, con i suoi operai, lavorava alla pavimentazione nel cantiere della nuova scuola media di San Lazzaro, il Campus Kid di via Kennedy. La ditta del 48enne aveva ricevuto l’incarico in subappalto da parte dell’azienda appaltatrice. Il fascicolo, dopo l’intervento dei carabinieri della Compagnia di San Lazzaro, sia del Norm sia della stazione, e di quelli del Nucleo ispettorato del lavoro di Bologna, è al momento conoscitivo, cioè senza indagati né titolo di reato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Morto nel cantiere: "Sentiva molto caldo, è caduto all’improvviso"

