L’Ottico di Papa Francesco | Una Storia di Fede e Umiltà

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 10 luglio 2024), il pontefice noto per la sua semplicità e il suo avvicinamento alla gente comune, ha da sempre dimostrato un’inclinazione verso l’e la connessione con il popolo.di(Credits: ANSA) – VelvetMagUna delle storie che meglio incarnano questi tratti è quella del suo ottico personale. Questo episodio non solo mette in luce la figura di, ma anche l’importanza dei gesti quotidiani e del legame umano nel suo pontificato. Untra la Gente Fin dall’inizio del suo pontificato,ha voluto rompere con alcune delle tradizioni più formali della Chiesa Cattolica. Ha scelto di vivere in una semplice residenza piuttosto che nei fastosi appartamentili e ha costantemente incoraggiato ili e i leader della Chiesa a vivere in modo più semplice e vicino ai poveri.