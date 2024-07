Baseball Haarlem Week 2024 | programma orari tv streaming Quando gioca l’Italia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Unaper ripartire. Può essere questo il mantra deldel, che arriva da un 2023 ben oltre il limite del negativo. Si rende necessaria, in casa azzurra, una nuova via per tornare ai fasti che, l’anno scorso, sono stati quelli al contrario di Europei disastrosi. Il credito presso le maggiori selezioni mondiali, però, è perlomeno rimasto. E così gli azzurri si misureranno con le grandi potenze del batti e corri, partendo dai Paesi Bassi e proseguendo con USA, Spagna, Giappone, Cina Taipei (Taiwan) per poi capire quale sarà l’effettivo destino negli ultimi due giorni. In breve, c’è da capire dove vada realmente posizionato quel risultato così negativo di un anno fa, se è solo un brutto ricordo o altro. La Honkbaldi, da noi nota come, si terrà dal 12 al 19 luglio.