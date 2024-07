Tre incontri formativi sulla piattaforma Zoom

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) Per chi ha poco tempo ma vuole avere un buon rapporto con il proprio cane, il canile di Novellara organizza tre serate informative di lettura delle dinamiche dei cani,, con l’educatrice cinofila Flavia Pisciotta. Si parte domani sera, dalle 20.30, con ‘Geometria degli spazi’; il 17 luglio con ‘Guardia o possessività?’ e si termina il 24 luglio con ‘Gioco o lite?’ Tutte le serate saranno registrate e visionabili in un secondo momento dai partecipanti. Iscrizione obbligatoria al 333 8385408, la quota richiesta è di 30 euro per un singolo webinar e 80 euro per l’intero corso.