Si tuffa nel canale Muzza e non riemerge | allarme per un giovane di Treviglio

(Di martedì 9 luglio 2024) Si èto nelle acque del, nel territorio del comune di Cassano d’Adda, e non è più riemerso: èper undi 25 anni di, che dal pomeriggio di martedì 9 luglio risulta disperso. Immediato l’lanciato al numero unico d’emergenza 112, poco prima delle 17: sul posto diverse squadre di soccorritori, coordinati dai vigili del fuoco, e che possono contare su squadre di terra, sui sommozzatori volontari die sull’Elinucleo Lombardia, ma ulteriori uomini sono in arrivo nella zona di Cassano. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, il 25enne, di origine egiziana, si sarebbe diretto sul ponticello pedonale che si trova nella zona del Dopolavoro e da lì si sarebbeto in acqua, presumibilmente alla ricerca di un po’ di refrigerio dal caldo: poi, però, avrebbe subito manifestato difficoltà nello stare a galla, trascinato più volte sott’acqua dalla corrente fino al punto di scomparire dalla vista dei presenti.