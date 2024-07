Reagiscono agli agenti che li scoprono a rubare nell’auto uno finisce in carcere

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 9 luglio 2024) Nottata movimentata quella fra domenica e lunedì nella zona di via Zara a Firenze. Protagonisti due ladri che hanno tentato il colpo in una vettura in sosta ma sono stati scoperti dalla polizia e per garantirsi la fuga hanno aggredito gli. Il risultato? Per l’uomo che è stato arrestato, un 39enne di origine marocchina, il reato è passato da furto a rapina impropria. E ora dovrà risponderne davanti alla magistratura. La vicenda ha avuto inizio intorno alle 2,30 della notte, quando due poliziotti delle volanti di via Zara stavano camminando, liberi dal servizio, lungo via Fiume. La loro attenzione è stata attirata da un forte rumore di vetri infranti subito seguito dall’allarme acustico di un’autovettura proveniente da una delle vie limitrofe.