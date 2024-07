Così l’hi-tech di Venegono mette le ali ai futuri piloti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) LA TECNOLOGIA, INNOVATIVA a livello internazionale, è già nota al pubblico televisivo. Quantomeno agli spettatori che hanno decretato il successo della docuserie "Caccia - International Flight Training School", da poco conclusa su Rai Due ed ora visibile su Rai Play. Un viaggio alla scoperta della formazione deimilitari che dovranno rendere sicuri i nostri cieli. Il racconto della vita quotidiana alla scuola internazionale di addestramento al volo di Decimomannu, in Sardegna, la “Ifts”, o “International Flight Training School”, creata da Leonardo e Aeronautica Militare Italiana per formare idestinati ai velivoli da difesa di ultima generazione. Nata nel 2018, Ifts è un centro avanzato di addestramento al volo, aperto aimilitari delle forze aeree di tutto il mondo e ampiamente riconosciuto oggi come la scuolapiù all’avanguardia a livello internazionale.