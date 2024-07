Zelensky dal vertice Nato attendo cose buone sulla difesa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) "Il presidente ucraino Volodymyrha parlato dei lavori preparatori in vista deldella, che si terrà a Washington la prossima settimana, e ha annunciato ";;" per l'Ucraina, in particolare per quanto riguarda laaerea. Lo scrive l'Ukrainska Pravda citando il suo discorso serale. "Ildovrebbe diventare forte, forte per l'Ucraina e per tutti i nostri partner. Ci sarà anche una riunione del Consiglio Ucraina-- precisa il leader -. Stiamo lavorando sui dettagli dei nuovi documenti che firmeremo con i nostri partner Dovrebbero esserciin particolare per laaerea". .