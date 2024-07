Metrò 4 stop il 3 e 4 luglio per i test | orari e fermate dei bus sostitutivi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 1 luglio 2024) Milano – La linea metropolitana M4 chiuderà nuovamente per eseguire itecnici sull'intera infrastruttura in vista dell'ampliamento del numero die del numero dei treni in transito. L’obiettivo delle prove di esercizio è di poter estendere la linea dalle attuali 8con 13 treni alle future 21con 47 treni, in vista dell'apertura di tutta la tratta da Linate fino a San Cristoforo. Le prove di circolazione (pre-esercizio) richieste dal Ministero dei Trasporti possono essere svolte solo in assenza di passeggeri. Dopo la chiusura per un'intera settimana, da mercoledì 3 a martedì 9 aprile 2024, ora la linea verrà interdetta al pubblico nelle giornate di mercoledì 3 e giovedì 42024. Quindi il collegamento metropolitano tra l'aeroporto di Linate e San Babila (passando per Repetti, Stazione Forlanini, Argonne, Susa, Dateo, Tricolore), in centro a Milano, sarà chiuso ininterrottamente per le due giornate.