Errani-Noskova oggi in tv Wimbledon 2024 | orario programma streaming

(Di lunedì 1 luglio 2024) Dodicesima partecipazione in tabellone principale aper Sara. L’ex numero 5 del mondo, tornata in finale Slam in doppio al Roland Garros con Jasmine Paolini, va a giocarsi un confronto piuttosto interessante contro la ceca Linda. Le due giocatrici non hanno mai incrociato la racchetta l’una contro l’altra, anche per via di un autentico gap generazionale. La bolognese arriva da una semifinale al WTA 125 di Gaiba, in Veneto, città protagonista di un piccolo miracolo come la realizzazione di questo torneo su erba unico in Italia. Di contro, la ceca ha giocato match anche importanti nell’avvicinamento, ma non è mai andata oltre il secondo turno. Ci potrebbe essere un po’ più partita di ciò che dicono i pronostici (che, va comunque detto, vedonofavorita).