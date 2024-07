Diffidati Portogallo-Slovenia | i giocatori a rischio squalifica per gli ottavi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 1 luglio 2024) Tutto pronto per, match deglidi finale di Euro 2024, in programma alle 21:00 di lunedì 1° luglio alla Frankfurt Arena. Dopo la sconfitta per 2-0 contro la Georgia nell’ultima partita del girone che ha interrotto la striscia di 12 vittorie consecutive tra qualificazioni e fase finale del torneo, Cristiano Ronaldo e compagni cercano il successo sullacon l’obiettivo del pass per i quarti di finale della competizione. Roberto Martinez torna a schierare i titolarissimi, a partire da Pepe, mentre CR7 è confermato in attacco. Proprio Ronaldo è tra idella partita dopo aver collezionato un giallo per le forti proteste contro la Georgia per un rigore non concesso. Nell’elenco dei calciatori in diffida presenti anche Francisco Conceição, João Palhinha, Pedro Neto, Rúben Neves.