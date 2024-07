A Sinner la gloria eterna e non solo | è come Re Mida

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 1 luglio 2024)è incontenibile, ormai non si ferma più: si è già assicurato la, ma in ballo c’è molto di più. Al suo palmares già invidiabile mancavaun “pezzo”: un titolo vinto sull’erba, superficie che fino a qualche tempo sembrava non essergli particolarmente congeniale. Adesso lo è, però, e lo dimostra il fatto che ad Halle, contro di lui, non ce ne sia stato per nessuno. Il che dimostra, si provi a dire il contrario, che il suo tennis non conosce più limiti e confini. Jannikcon il regalo ricevuto dall’Atp nel giorno in cui è diventato numero 1 del mondo (Instagram) – Ilveggente.itJannikè incontenibile e, ora che ha messo in bacheca il suo 14esimo trofeo, proverà di sicuro a incrementare la sua collezione di Slam.