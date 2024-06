Lotteremo fino in fondo per salvare l’attività Pronti anche a scioperare

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) "La nostra famiglia gestisce questa spiaggia dal 1926. L’ha sempre fatto con onore e rispetto delle regole.con i denti per". A promettere battaglia è Simone Battistoni, titolare dello storico bagno Milano di Cesenatico e presidente regionale del Sib, il sindacato dei balneari di Confcommercio. Il destino sembra segnato, vistele ultime sentenze del Consiglio di Stato: le concessioni balneari sono scadute e vanno assegnate tramite bandi. Che succederà in Emilia-Romagna se davvero si faranno le gare per le spiagge? "Accadrà l’inferno. Il governo non ha ancora preso decisioni, intanto i Comuni vanno in ordine sparso. Tra l’altro nella nostra regione c’è grande frammentazione. In certi casi negli stessi 100 metri di spiaggia ci sono tre concessionari diversi: il bagnino, il titolare del bar e quello che affitta mosconi e pedalò.