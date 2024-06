Disponibile Sky Stream con hardware potente e software intuitivo - Esperienza di Streaming Ottimale

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di lunedì 3 giugno 2024)dal 3 giugno, il nuovo box che integra in un’unica interfaccia tutti i contenuti Sky, quelli delle principali app ining e dei principali canali in chiaro.Il suo cuore pulsante è ilEntertainment OS che porta su tutte le TV l’interfaccia di Sky Glass. Skyè semplice da tutti i punti di vista: basta collegarlo alla rete internet per rendere ogni TV ancora più smartAvere sempre più contenuti a disposizione ci ha dato molta più possibilità di scelta, ma quante volte abbiamo perso tempo cercando un contenuto da vedere? In un mondo in cui il tempo è prezioso,ora Skyrende tutto più semplice e immediato. È infatti l’unico box che integra i contenuti, sia live che on demand, di Sky, dei principali canali in chiaro e app.