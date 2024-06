Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di domenica 2 giugno 2024): il crescere delledi calore legate alLe temperature record insegnalano undelledi calore, con punte superiori ai 52°C registrate nella capitale. Questo fenomeno si verifica per il terzo anno consecutivo e ilè indicato come causa principale. Il parere degli esperti Secondo Krishna AchutaRao, del’n Institute of Technology Delhi, la persistenza e l’intensità delledi calore sono eccezionali nel 2022-2024. Questo fenomeno è correlato al, rendendo ledi calore più ampie e intense rispetto al passato. Mariam Zachariah, climatologa dell’Imperial College di Londra, conferma L'articolodidiinincon ilproviene da News Nosh.