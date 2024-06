Scontro tra auto a Casalmaggiore La scoperta dopo l’incidente | entrambi i conducenti drogati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 1 giugno 2024)(Cremona) Il 20 aprile nel paese diduesi sono scontrate edsono rimasti feriti e portati in ospedale in ambulanza per farsi medicare i traumi rimediati nel. Sul posto era arrivata per i rilievi del sinistro una pattuglia di carabinieri della caserma di. Secondo le indagini dei militari, l’proveniente daall’improvviso si era trovata la strada sbarrata da una vettura che aveva impegnato l’incrocio senza concedere la precedenza. Nellouna delle dueera finita fuori strada, mentre la seconda aveva dapprima abbattuto un segnale stradale e quindi terminato la corsa andando a finire in un campo. I carabinieri avevano provveduto a rilevaree le ambulanze avevano trasportato i due, un cinquantunenne e un ventitreenne negli ospedali di Parma e Cremona.