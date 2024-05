UFFICIALE ? Inter ricavi sponsor | tutti i dati della stagione 2023-24!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 30 maggio 2024) L’ha comunicato l’ammontare deilegati aglidurante la-24, ossia quella ha portato al titolo dello scudetto.? Alla datapresente relazione, le commissioni diizzazione contrattate per l’anno fiscale in corso che termina il 30 giugno 2024 ammontano a circa 77 milioni di euro (24 milioni di euro in più rispetto alla cifra effettiva registrata nell’anno fiscale terminato il 30 giugno).annunciati dal club.i partner del club campione d’Italia rinnovato il contratto con Nike in qualità diTecnico a partire da luglioper il periodo 2024-2031, prolungando la partnership precedentemente in scadenza il 30 giugno 2024 a fronte di un corrispettivo maggiorato del 70%.