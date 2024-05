Cesa - avviato bando progetto Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 22 maggio 2024). Il Comune haundi selezione per l’ammissione alle attività sportive rivolto a minori conbassa e a minori normodotati in carica ai servizi sociali di età tra 8 ai 13 anni. L’iniziativa rientra nell’ambito delpercon” promosso dall’Ambito Territoriale C06 – Capofila Comune di Aversa – in collaborazione con A.S.D. Basket Succivo, partner di. “Sarà realizzato un Laboratorio sportivo rivolto a minori normodotati e confisiche/psichiche residenti nel Comune di”, fa sapere il vicesindaco Giusy Guarino, con delega ai servizi sociali. “Lo sport permette allecondi trarre numerosi benefici su corpo, equilibrio, umore e mente – aggiunge Nicola Autiero, consigliere comunale delegato allo sport – All’interno del mondo sportivo le interazioni che si instaurano sono molteplici e di diverso tipo: si entra in contatto con l’allenatore e con i compagni nel caso degli sport di squadra.