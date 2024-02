Meteo giovedì | sole e qualche piovasco residuo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 22 febbraio 2024) PrevisioniItalia La situazione. Secondo le previsioni, Il redivivo vortice d’Islanda non deluderà le aspettative, la pressione è in rapido approfondimento sul nord Atlantico e già sfiora i 955hPa, tutto è pronto per una lunga fase di maltempo che interesserà l’intera Europa e naturalmente anche l’Italia fino ai primi di marzo. Per quanto ci riguarda il tempo inizierà a cambiareper i prodromi di una prima perturbazione che venerdì attraverserà tutta l’Italia. Al suo seguito ne entrerà subito in azione un’altra che agirà tra sabato e domenica con l’ulteriore complicazione domenica di una ciclogenesi secondaria sulle regioni meridionali, poi arriverà una terza perturbazione. Tutta l’evoluzione sarà accompagnata da forti venti e un graduale calo delle temperature a iniziare dalle regioni settentrionali ma come sempre ...