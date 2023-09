Amazon investe 4 miliardi nell’intelligenza artificiale generativa

Leggi su giornaledellumbria

(Di mercoledì 27 settembre 2023) (Adnkronos) –ha annunciato un investimento di 4di dollari in Anthropic, acquisendo nel contempo una quota minoritaria in questa azienda specializzata in intelligenza. Questa mossa rappresenta una scommessa di rilevanza strategica da parte dinel campo della tecnologia tanto discussa. In virtù di questa collaborazione strategica, la divisione cloud di, nota come AWS, diventerà il principale fornitore di Anthropic per i carichi di lavoro critici, che includono la ricerca sulla sicurezza e lo sviluppo dei modelli fondamentali per il futuro. Gli impiegati die i clienti del servizio cloud avranno l’opportunità di accedere in anticipo ai modelli sviluppati da Anthropic, integrando questa tecnologia nei loro ...