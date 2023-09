Damiano David pronto a denunciare chi ha diffuso il video del bacio con un’altra ragazza

Dopo la vittoria agli MTV Video Music Awards, in cui i Maneskin si sono aggiudicati il premio nella categoria Best Rock, la band italiana ha fatto ...

Al via lunedì 25 settembre la nuova stagione di Passa dal BSMT , podcast ideato e condotto da Gianluca Gazzoli. E per questo ritorno – due episodi a ...

Così, lo scorso giugno,provava a placare il ciclone gossipparo scatenato da una clip social in cui baciava una ragazza in discoteca che non era la sua storica fidanzata, Giorgia Soleri:...... tanti momenti romantici condivisi insieme e scorci della loro vita privata, fatta anche di casa e gatti, regalata in piccole dosi ai tantissimi fan, Giorgia Soleri esono sono lasciati.

Damiano David su Giorgia Soleri: Senza lei sarei morto, denuncerò chi ha diffuso il video del bacio Fanpage.it

Damiano dei Måneskin parla della rottura con Giorgia Soleri: “Se fossi stato single, sarei morto” Radio Deejay

Damiano David dei Maneskin spiazza tutti e confessa l'importanza della sua ex Giorgia Soleri soprattutto nel periodo iniziale della sua avventura ...A pochi mesi dal video che sanciva la fine della relazione tra Damiano David e Giorgia Soleri in cui baciava un’altra ragazza, il frontman dei ...