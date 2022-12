Amazon vuole puntare su un’app autonoma dedicata allo sport

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Un’interessante novità potrebbe arrivare presto su. Il colosso dell’e-commerce statunitense, infatti, si sarebbe messo a lavoro per creareche permetterà la visione di contenutiivi. La società del fondatore Jeff Bezos sarebbe pronta a lanciarelicazione specificaai contenuti dello, come la NFL, la Premier League ed i New York Yankees. Per il momento, non ci sono dettagli su quando l’appiva difarà il suo debutto in via ufficiale, né su quali siano i programmi relativi all’accesso ai suoi contenuti: per tal motivo, potrebbe essere opportuno stipulare un abbonamento differente rispetto a quello di Prime Video. Tuttavia, l’intento è quello di far approdare su ...

