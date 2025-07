Napoli e Juve caos FIGC su Osimhen | Pagati solo 7 milioni

Napoli e Juve si contendono il caos legato a Osimhen, al centro di un intricato intreccio tra ambizioni e controversie. La Federcalcio italiana fa discutere con il caso dei pagamenti: solo 7 milioni versati, un dettaglio che alimenta dubbi e polemiche. Nel frattempo, il Galatasaray accelera per assicurarsi l’attaccante nigeriano, pronti a sfidare il mercato con una clausola da 75 milioni. La posta in gioco è alta, e le voci non si placano: cosa riserverà il futuro di Osimhen?

L’attaccante nigeriano vicino alla permanenza al Galatasaray, ma non si spengono le voci sul turbolento passaggio nel 2020 al Napoli Il Galatasaray stringe i tempi per Victor Osimhen e lo testimonia il blitz della dirigenza del club turco a Milano per trattare con il Napoli. Victor Osimhen (LaPresse) – Calciomercato.it Il Galatasaray è disposto a mettere sul piatto la clausola rescissoria da 75 milioni di euro, anche se ancora non c’è l’accordo per le modalitĂ e la dilazione del pagamento. Il sodalizio di Istanbul è fiducioso sulla buona riuscita della trattativa e intanto molla Calhanoglu dopo le richieste dell’ Inter per il regista ex Milan. 🔗 Leggi su Calciomercato.it