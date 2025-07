Corea del Sud arrestato l’ex presidente Yoon Suk-yeol | è accusato di insurrezione per il tentato golpe del 3 dicembre

L’arresto dell’ex presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol segna un capitolo cruciale nella politica della Corea del Sud. Accusato di insurrezione e abuso di potere per il tentato golpe del 3 dicembre, il suo destino si intreccia con una delle pagine più tumultuose della storia recente del Paese. Ma cosa significa davvero questa drammatica svolta? Scopriamolo insieme, perché gli sviluppi di questa vicenda potrebbero avere ripercussioni ben oltre i confini nazionali.

L’ex presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol è stato arrestato e trasferito nel carcere di Uiwang, a sud della capitale Seoul, nell’ambito del procedimento giudiziario che lo vede imputato per insurrezione e abuso di potere. I fatti risalgono al 3 dicembre scorso, quando Yoon avrebbe tentato di imporre la legge marziale, in quello che è stato definito da più osservatori come un tentato golpe. A seguito di quell’azione, Yoon è stato destituito dalla presidenza. L’arresto odierno rappresenta la seconda volta in cui l’ex capo di Stato finisce in manette: la prima risale allo scorso gennaio, ma il tribunale aveva accolto a marzo la sua richiesta di revoca della custodia cautelare. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it