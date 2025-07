Paolo Bertolucci conquistato da Flavio Cobolli | L’Italia ha un altro grande giocatore

Paolo Bertolucci si è lasciato conquistare dall’ardore e dalla determinazione di Flavio Cobolli, un talento che sta emergendo nel panorama tennistico internazionale. Ieri al Centrale di Wimbledon, il giovane romano ha sfidato con coraggio il leggendario Novak Djokovic, dimostrando grande maturità e voglia di affermarsi. Una prestazione che sicura di sé, apre nuove prospettive per il tennis italiano. Flavio Cobolli ha già scritto un capitolo importante della sua carriera, e il meglio deve ancora venire.

Flavio Cobolli è uscito di scena a testa alta ieri dal Centrale di Wimbledon, nella sfida valida per i quarti di finale contro Novak Djokovic. Il giocatore romano ha lottato fino alla fine contro il campione serbo, cedendo sullo score di 6-7 (6) 6-2 7-5 6-4 dopo oltre 3 ore di gioco. Un match che ha confermato la classe del nativo di Belgrado, ma anche i grandi miglioramenti di Cobolli, che ha affrontato con grande personalità un mostro sacro come Nole, esprimendo un tennis di alta qualità e cedendo più che altro per una gestione dei punti importanti non eccelsa. Un percorso magico per Flavio sui prati dell’All England che gli consentirà da lunedì prossimo di essere in top-20 nel ranking ATP. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Paolo Bertolucci conquistato da Flavio Cobolli: “L’Italia ha un altro grande giocatore”

Core de Roma. Solo applausi a Flavio Cobolli. E ripetendo la parole del grande Paolo Bertolucci "In Italia abbiamo un altro campione". Davvero, il tennis italiano è fuori da ogni immaginazione. E Nole? Immortale Foto #wimbledon fb Page Vai su Facebook

