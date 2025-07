Meloni arriva alla Conferenza sulla ricostruzione dell' Ucraina alla Nuvola a Roma

Giorgia Meloni sbarca alla Conferenza sulla Ricostruzione dell’Ucraina, tenutasi alla Nuvola di Roma, un evento di grande rilievo internazionale. La Presidente del Consiglio si confronta con leader e esperti per delineare il futuro di una nazione in fase di rinascita, dimostrando l’impegno dell’Italia nel supporto alla stabilità e ricostruzione ucraina. Un momento cruciale che sottolinea la solidarietà europea e la volontà di ricostruire un domani migliore.

(Agenzia Vista) Roma, 10 luglio 2025 La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata al Centro congressi La Nuvola di Roma per la Conferenza per la Ripresa dell'Ucraina 2025, organizzata dai Governi italiano e ucraino.

Meloni: «Immaginiamo già ora un’Ucraina libera e ricostruita. Oggi impegni per oltre 10 miliardi di euro; Al via conferenza di Roma sulla ricostruzione. Nella notte massiccio attacco droni su Kiev - Aggiornamento del 10 Luglio delle ore 10:36; Al via a Roma la Conferenza per la Ripresa dell'Ucraina.

