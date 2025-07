‘Telesia for Peoples’ | presentata l’edizione 2025 nel segno della solidarietà e dell’integrazione

È tornato il grande evento che unisce solidarietà e integrazione: ‘Telesia for Peoples’ 2025 si presenta con entusiasmo alle Terme di Telese dal 10 al 13 luglio. Un’occasione unica per vivere un’estate all’insegna della cultura, della musica e dell’umanità, con ospiti di rilievo e un messaggio forte. La sfida è chiara: rafforzare i valori di solidarietà, sostenendosi insieme ai più deboli. Un’esperienza da non perdere per tutta la comunità sannita e oltre.

Presentata questa mattina l' edizione 2025 del ' Telesia for Peoples', la manifestazione che si terra' dal 10 al 13 luglio alle Terme di Telese. Un appuntamento che ritorna e che riempie l'estate sannita con un evento che si presenta variegato e con tanti ospiti ma con un focus preciso: la solidarieta' e lo schieramento dalla parte dei piu' deboli. Con l'anteprima di questa mattina, e' partita la programmazione. Domani, al Teatro del Cerro, lo Special Show Que Pasa presenta 'La Fiesta mas Loka' con Yung Snapp come special guest. Il 12, all'Anfiteatro delle Terme di Telese, la simultanea di scacchi, poi i saluti istituzionali e infine la premiazione della simultanea con la presenza del campione italiano Antonio Petruccioli.

