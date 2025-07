Mazda rivoluziona la CX-5 | design interni e quel 2.5 benzina

Mazda rivoluziona la CX-5, il suo iconico SUV compatto, con un rinnovamento completo che abbraccia design, interni, dimensioni e motorizzazioni. Dopo aver conquistato oltre 5 milioni di clienti dal 2012, la terza generazione in arrivo in Italia all’inizio del 2026 promette di ridefinire gli standard del segmento. Il nuovo modello, disponibile inizialmente con il potente 2.5 benzina, rappresenta un passo deciso verso innovazione e stile.

Dopo quasi 5 milioni di esemplari venduti in tutto il mondo dal 2012 ad oggi con le prime due generazioni, Mazda rinnova la CX-5, presentando la terza serie, in arrivo in Italia a inizio 2026. È un passo in avanti notevole quello compiuto dal brand giapponese, che ha rivisto il C-Suv sotto molteplici aspetti: design, dimensioni, interni, abitabilità , connettività e anche motorizzazioni. Al lancio sarà disponibile unicamente con il 2.5 quattro cilindri in linea benzina mild hybrid da 141 Cv di potenza, ma per il 2027 è attesa la variante full hybrid Euro 7, sviluppata internamente in Mazda. Quattro allestimenti: Prime-Line, Centre-Line, Exclusive-Line e Homura, con prezzo d’attacco di 35. 🔗 Leggi su Gazzetta.it