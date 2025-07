Milano ecco la tre giorni dedicata all' oncologia del futuro

Milano si prepara ad accogliere l'evento più atteso nel campo dell’oncologia: la Midsummer School 2025. Un’occasione unica per confrontarsi su innovazioni, sfide e opportunità future, coinvolgendo esperti, istituzioni e imprese. Tre giorni di approfondimenti che plasmeranno il domani della lotta contro il cancro, promuovendo un dialogo costruttivo tra tutti i protagonisti del settore. Ecco cosa ci aspetta in questa stimolante manifestazione dedicata all’oncologia del futuro.

Milano, 10 lug. (askanews) - Tavole rotonde, convegni e panel per ragionare insieme sul futuro dell'oncologia. Arriva a Milano Midsummer School 2025, una tre giorni organizzata da Motore Sanità in collaborazione con Regione Lombardia e Istituto Europeo di Oncologia, con tutti i protagonisti del panorama istituzionale, imprenditoriale e medico. Abbiamo parlato con Romano La Russa, Assessore alla Sicurezza e Protezione Civile Regione Lombardia: "Oggi indubbiamente è una cosa sempre e comunque estremamente grave ma qualche speranza in più rispetto al passato oggi la possiamo avere e questo solo ed esclusivamente dovuto alla grande ricerca che negli anni ci è stata fatta in Italia, in particolare in Lombardia e la nostra regione, la regione Lombardia, a questo dà molta importanza, molto peso ed è per quanto riguarda la nostra sanità indubbiamente all'avanguardia e come primo punto senza la ricerca, ripeto, non si va da nessuna parte quindi la regione è assolutamente impegnata al fianco di tutti gli ospedali, pubblici e privati".