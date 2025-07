Caps a pieno regime dopo l' alluvione in centinaia a Cesena per i corsi che formano i poliziotti del futuro

Dopo l’alluvione, Cesena si trasforma in un crocevia di speranza e rinascita, con centinaia di giovani pronti a diventare i poliziotti del domani. A luglio, il Centro di addestramento della Polizia di Stato (Caps) si prepara a un’intensa stagione formativa, rafforzando il proprio ruolo strategico nel garantire sicurezza e professionalità. La formazione riparte con rinnovato slancio, perché il futuro si costruisce sui valori di impegno e dedizione.

A luglio inizia un periodo denso di attività formative per il Centro di addestramento della Polizia di Stato di Cesena (Caps) di Cesena che consolida ancora una volta il proprio ruolo strategico nella preparazione degli operatori della sicurezza. "Il 7 luglio - si legge in una nota diffusa dal.

