Stato d’avanzamento del decennio digitale europeo | le raccomandazioni all’Italia

Il decennio digitale europeo, avviato nel 2021, rappresenta una sfida cruciale per il nostro continente. Il recente rapporto della Commissione europea evidenzia i progressi e le aree di miglioramento, offrendo raccomandazioni specifiche per ogni Stato membro. In questo contesto, l’Italia si trova a un bivio: consolidare le vittorie o affrontare le criticità per garantire un futuro digitale sostenibile e competitivo. Scopriamo insieme cosa ci riserva il percorso avanti.

di Luigi Di Marco della Redazione ASviS il cui Presidente è Enrico Giovannini, registrato nel sito ASviS il 24 giugno 2025 Il 16 giugno, la Commissione europea ha pubblicato il suo report annuale  sullo stato d’avanzamento dell’iniziativa  decennio digitale  avviata nel 2021, con analisi specifiche per ciascuno Stato membro e con la formulazione di specifiche raccomandazioni. La Commissione mette in evidenza come, a fronte delle attuali sfide geopolitiche, gli obiettivi del decennio digitale europeo siano piĂą vitali che mai: adottando una prospettiva piĂą ampia e integrata, il decennio digitale collega competitivit Ă , sovranitĂ , sostenibilitĂ e valori democratici. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

