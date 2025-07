Amiloidosi da transtiretina arriva il Position paper per Pdta personalizzati

Amiloidosi da transtiretina arriva il nuovo position paper per Pdta personalizzati, un passo fondamentale verso cure più efficaci e uniformi sul territorio italiano. Roma si fa promotrice di un'azione concreta per garantire diagnosi tempestive e trattamenti su misura, riconoscendo l’importanza di un percorso multidisciplinare per questa malattia rara. In un contesto in cui ogni paziente merita attenzione dedicata, questo documento rappresenta una svolta decisiva per migliorare la qualità delle cure e ridurre le disuguaglianze.

. Roma. “Oggi in Italia un paziente con Amiloidosi Cardiaca da Transtiretina (Attr) può ricevere diagnosi e cure molto diverse a seconda della regione in cui vive. Eppure, questa malattia rara, spesso sottovalutata e diagnosticata troppo tardi, necessita di un percorso di cura rapido, personalizzato e multidisciplinare”. Nasce per rispondere a questa sfida il position paper dal titolo ‘L’importanza dei Pdta personalizzati per la gestione del paziente con Amiloidosi da Transtiretina’, presentato oggi nella Sala Caduti di Nassirya, a Palazzo Madama, nel corso di una conferenza stampa promossa dalla senatrice Elena Murelli, capogruppo in Commissione Affari Sociali del Senato e promotrice dell’intergruppo parlamentare le malattie cardio, cerebro e vascolari. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

