Aggredisce la compagna la nonna e poi prende a calci e pugni i carabinieri | arrestato

Una notte di violenza e tensione, quella appena trascorsa a Piglio, dove un uomo ha scatenato il caos aggredendo la propria compagna e la nonna, prima di scagliarsi contro i carabinieri intervenuti per fermarlo. Un episodio che ha rischiato di degenerare, ma grazie all’intervento rapido delle forze dell’ordine, la situazione è stata sotto controllo. La vicenda solleva importanti riflessioni sulla sicurezza e sul rispetto delle persone più vulnerabili.

Aggredisce la compagna, la nonna e poi si scaglia contro i carabinieri. È accaduto nella notte di domenica scorsa, a Piglio, quando i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Anagni sono intervenuti a seguito di una richiesta d’aiuto avanzata da una donna che segnalava di essere. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

