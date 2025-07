Faro dell’Antitrust su Revolut | Diffuso messaggi ingannevoli

L'Antitrust apre un'istruttoria contro Revolut, accusata di aver diffuso messaggi ingannevoli sui propri servizi di investimento e bancari. La vicenda solleva dubbi sulla trasparenza e correttezza delle pratiche adottate dal colosso fintech, che ora si trova sotto scrutinio per possibili pratiche scorrette. È un momento cruciale per la tutela dei consumatori e il rispetto delle regole di mercato, ma cosa significa tutto ciò per gli utenti?

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti di Revolut Group Holdings Ltd, Revolut Bank Uab e Revolut Securities Europe Uab. L’indagine si concentra su presunte pratiche scorrette legate sia ai servizi di investimento sia a quelli bancari. Secondo quanto riportato in una nota ufficiale, Revolut avrebbe « diffuso messaggi ingannevoli » riguardo alla proposta di investimenti senza commissioni, senza chiarire costi aggiuntivi e restrizioni operative, come nel caso delle azioni frazionate, che si distinguono da quelle intere per aspetti come i diritti di voto e la possibilità di trasferimento. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Faro dell’Antitrust su Revolut: «Diffuso messaggi ingannevoli»

