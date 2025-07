Banca Finint nominato Jacopo Dall’Armellina nuovo Director Head of Corporate spinta alla rete commerciale e al dialogo con le imprese

nomina di Jacopo Dall’Armel­lina come nuovo Director Head of Corporate. Con oltre 15 anni di esperienza nel settore, Dall’Armellina porta una spinta innovativa alla rete commerciale e al dialogo con le imprese, rafforzando l’impegno di Banca Finint nel favorire la crescita delle aziende italiane. Questa nomina rappresenta un passo strategico fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi del Piano Strategico 2024-2026, sottolineando la determinazione della banca a consolidare il suo ruolo di partner affidabile e dinamico per il mondo imprenditoriale.

Con oltre 15 anni di esperienza nel Corporate & Investment Banking, Dall'Armellina arriva da Intesa Sanpaolo per guidare lo sviluppo del network corporate della banca, risponderà direttamente all'AD Lucio Izzi, contribuendo agli obiettivi del Piano Strategico 2024-2026 Banca Finint annuncia l.

