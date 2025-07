Il Festival dei giochi entra nel vivo | tante sorprese tra divertimento tradizione e musica

Scenario vibrante di allegria e tradizione, dove il divertimento prende il sopravvento tra musica, giochi e cultura. Il Festival dei Giochi a Ceglie Messapica si appresta a regalare emozioni indimenticabili, unendo giovani e anziani in un vortice di sorprese e allegria. Venerdì 11 luglio, il centro storico si trasformerà in un palcoscenico di gioia e scoperta, diventando il cuore pulsante di un evento che promette di restare nei ricordi di tutti.

CEGLIE MESSAPICA - Dopo la cerimonia di apertura di giovedì scorso, il Festival dei giochi, organizzato dall’Aps Casarmonica con il patrocinio del Comune di Ceglie Messapica, si prepara a vivere una delle sue giornate piĂą attese. Venerdì 11 luglio il centro storico del paese si trasformerĂ in un. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

