GIFFONI MUSIC CONCEPT

Dal 17 al 26 luglio, Giffoni Music Concept torna con i suoi emozionanti live, portando sul palco artisti come Bigmama, Benji & Fede, Sal Da Vinci e molti altri. Nell’Arena di Piazza Fratelli Lumière, musica e talento si uniscono per raccontare sogni e speranze delle nuove generazioni. Con showcase gratuiti e aperti a tutti, l’evento culminerà in una serata finale presentata da Gianluca Torre, un debutto atteso e imprevedibile.

DAL 17 AL 26 LUGLIO TORNANO I LIVE DI #GIFFONI55 DA BIGMAMA A BENJI & FEDE, DA TRIGNO A SAL DA VINCI, E ANCORA NASKA, CLEMENTINO, LUK3 E I PATAGARRI Nell'Arena di Piazza Fratelli Lumière alcune delle proposte musicali capaci di interpretare sogni, speranze e valori delle nuove generazioni. Gli showcase sono gratuiti ed aperti a tutti. La serata finale sarà presentata eccezionalmente da Gianluca Torre, al suo esordio come conduttore In Sala Verde le masterclass: tra i più attesi gli appuntamenti con Giovanni Allevi e Rocco Hunt e l'appuntamento speciale con il Podcast Pezzi, con Luca Dondoni, Andrea Laffranchi e Paolo Giordano

GRANDE MUSICA A GIFFONI: ECCO IL PROGRAMMA COMPLETO DI GIFFONI MUSIC CONCEPT DAL 17 AL 26 LUGLIO

